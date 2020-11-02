28.48 / 28.69 33.02 / 33.44
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Вене неизвестные атаковали Еврейский центр и синагогу, есть жертвы

22:29 2 ноября 2020
синагога

В Вене новый теракт. После погрома в католическом храме было совершено нападение на синагогу. По предварительной информации, неизвестный совершил самоподрыв с помощью пояса смертника. В городе объявлена широкомасштабная полицейская операция. Об этом сообщает телеканал ORF. Одного из предполагаемых сообщников террориста удалось задержать.

Территория возле синагоги оцеплена, жителей просят не выходить из дома, а тем, кто сейчас на улице, советуют избегать площади Шведенплатц.

Свидетели говорят, что после 20:00 слышали несколько выстрелов. Telegram-канал Baza cообщает о семи погибших. Согласно предварительным данным, один из смертельно раненых — полицейский.

Один из предполагаемых стрелков попал на видео.

Telegram-канал Mash приводит фото предполагаемого террориста, нейтрализованного полицией.

Кроме синагоги, нападению подвергся еще и Еврейский центр. Также в результате стрельбы был ранен человек на летней террасе ресторана. Полиция потребовала от гостей заведения срочно найти укрытие.

Полиция Вены призвала пользователей не публиковать ни фото, ни видео в социальных сетях, чтобы не мешать спецоперации. Тем временем появились данные, что после синагоги, центра еврейской общины нападению подверглись и другие объекты. Так Mash сообщает о захвате заложников в японском ресторане Akakiko.

Фото Baza/Telegram

178

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Укрзалізниця

Придется добираться на перекладных: «Укрзалізниця» приостанавливает продажу билетов на ряде станций

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

заставка эфира

Признание Могилевской и падение Фреймут: самые яркие моменты десятого эфира «Танців з зірками»

синагога

В Вене неизвестные атаковали Еврейский центр и синагогу, есть жертвы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер