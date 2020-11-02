В Вене неизвестные атаковали Еврейский центр и синагогу, есть жертвы

В Вене новый теракт. После погрома в католическом храме было совершено нападение на синагогу. По предварительной информации, неизвестный совершил самоподрыв с помощью пояса смертника. В городе объявлена широкомасштабная полицейская операция. Об этом сообщает телеканал ORF. Одного из предполагаемых сообщников террориста удалось задержать.

Территория возле синагоги оцеплена, жителей просят не выходить из дома, а тем, кто сейчас на улице, советуют избегать площади Шведенплатц.

Свидетели говорят, что после 20:00 слышали несколько выстрелов. Telegram-канал Baza cообщает о семи погибших. Согласно предварительным данным, один из смертельно раненых — полицейский.

Один из предполагаемых стрелков попал на видео.

Telegram-канал Mash приводит фото предполагаемого террориста, нейтрализованного полицией.

Кроме синагоги, нападению подвергся еще и Еврейский центр. Также в результате стрельбы был ранен человек на летней террасе ресторана. Полиция потребовала от гостей заведения срочно найти укрытие.

Полиция Вены призвала пользователей не публиковать ни фото, ни видео в социальных сетях, чтобы не мешать спецоперации. Тем временем появились данные, что после синагоги, центра еврейской общины нападению подверглись и другие объекты. Так Mash сообщает о захвате заложников в японском ресторане Akakiko.

Фото Baza/Telegram

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