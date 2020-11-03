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Мир

Устроивший бойню в Вене исламист меньше года назад досрочно вышел из тюрьмы

14:12 3 ноября 2020
Исламист, принимавший участие в террористической атаке в Вене

Во вторник, 3 ноября, австрийские СМИ сообщили о том, что установлена личность исламиста, накануне принимавшего участие в бойне в центре Вены. Он был застрелен полицейскими.

Террорист оказался гражданином Австрии по имени Куйтим Фейзулай. Ему было всего 20 лет. Выяснилось, что молодой человек давно известен австрийским спецслужбам. В декабре 2019 года он был освобожден досрочно из тюрьмы, где отбывал наказание за свои связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Куйтим родился в Вене в албанской семье. Его родители прибыли в Австрию из Северной Македонии. В поле зрения спецслужб Фейзулай попал, когда два года назад попытался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Его имя фигурирует в списке 90 молодых исламских радикалов, проживающих в Австрии.

Фейзулая приговорили к 22 месяцам тюремного заключения. Однако его освободили досрочно, потому что специальная комиссия решила, что он лишком молод, чтобы самостоятельно организовать теракт, следовательно, не представляет угрозы для общества. Освобождение на таком основании предусмотрено законодательством Австрии для несовершеннолетних преступников.

Стрельба в Вене началась 2 ноября в 20:00 по местному времени. Куйтим был убит полицейскими в 20:09. Никаких сомнений в том, что он был одним из террористов, нет. Фейзулай попал в объективы камер наружного наблюдения. На видео хорошо видно, как он стреляет по случайным прохожим. При нем был найден автомат Zastava M70 сербского производства, пистолет и мачете. Кроме того, на теле был закреплен пояс шахида, который, к счастью, оказался муляжом.

Напомним, по последним данным, в ходе террористической атаки в Вене 2 ноября были убиты четыре человека. Еще 17 получили ранения, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

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