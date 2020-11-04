Польские противники запрета на аборты добились успеха

В Польше противники тотального запрета абортов — соответствующее решение принял Конституционный суд РП — похоже, добились успеха.

Как сообщает «Немецкая волна», польское правительство решило отложить вступление в действие этой нормы, заявив о необходимости продолжения дискуссии.

«Было бы неплохо выделить немного времени на диалог и на поиск новой позиции», — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, назвавший сложившуюся ситуацию «эмоциональной».

Напомним, что польский Конституционный суд принял решение о запрете абортов даже в том случае, если у плода обнаружены необратимые дефекты. После этого тысячи поляков вышли на массовые акции протеста. Противники такого запрета приходили и под дом главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Поддерживали протестующих и в Украине. В частности, под зданием посольства Польши в Киеве, а позже и под генконсульством в Одессе, активистки устраивали «голые протесты».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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