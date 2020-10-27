Запрет абортов в Польше: акции протеста охватили 150 городов

В Польше уже неделю продолжаются массовые протесты против ужесточения законодательства страны в отношении абортов. Защитники прав женщин заявили, что 26 октября акции были проведены в 150 городах. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков. Многие участники акций снимали с себя верхнюю одежду и держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку.

Параллельно проводят свои демонстрации те, кто одобряет «тотальный запрет абортов». Полиция в Варшаве с трудом предотвратила столкновения между участниками двух радикально противоположных акций. Стражам порядка пришлось применить перцовый газ, чтобы не допустить избиений. В Кракове протесты прошли под лозунгом «Это война!». В польской столице многие несли транспаранты «Хотелось бы сделать аборт правительству!».

Всего в протестах по стране приняли участие десятки тысяч поляков. Люди блокировали движение на дорогах, используя личные автомобили и велосипеды. Были и сидячие протесты.

Все началось после того, как 22 октября Конституционный суд Польши признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Это решение приветствовал президент Польши Анджей Дуда, которого поддержали высшие иерархи польской Католической церкви.

Представители польской неправительственной организации «Федерация женщин и планирования семьи» напомнили, что в республике законодательство в отношении абортов и без того было одним из самых жестких в Европе. Прервать беременность разрешалось лишь в немногих случаях, например, если существует непосредственная угроза жизни самой женщины или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. «Решение Конституционного суда означает тотальный запрет на аборты, потому что 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода», — подчеркнула глава организации Кристина Кацпура.

Многие поляки возмущены еще и тем, что суд рассмотрел данный вопрос в период резкого обострения пандемии COVID-19. Профессора Краковского университета сделали заявление, в котором подчеркнули, что власти прекрасно понимали, какой будет реакция на фактически полное запрещение абортов. «Столь спорный шаг в разгар пандемии, когда массовые акции небезопасны, доказывает отсутствие у властей чувства ответственности за жизни людей», — говорится в заявлении ученых.

По официальным данным, ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности. Однако группы по защите прав женщин указывают, что реальное число абортов достигает 80−120 тысяч. Их делают либо подпольно, либо за границей.

Фото — скриншот

Видео — gazetaprawna. pl

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