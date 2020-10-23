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Мир

Беспорядки произошли в Польше из-за запрета абортов

10:29 23 октября 2020
Беременность

После того, как Конституционный суд Польши принял решение о фактическом запрете абортов в стране, в том числе и при наличии у плода необратимых дефектов, в стране вспыхнула волна протестов.

В сеть выложили видео разгона полицией протестующих, пришедших под дом главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Журналист Кирилл Лукеренко сообщает, что во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.

Как передает «ВВС», в Польше порядка 98 процентов абортов обосновывались, в основном, дефектами или неизлечимыми заболеваниями плода.

В стране есть как противники запрета абортов, так и сторонники — резонансное решение Конституционного суда активно обсуждается.

Так, депутат польского сейма Томаш Жимковский в соцсетях написал, что на родине папы Иоана Павла II «цивилизация жизни торжествует над цивилизацией смерти»: «Мы кончаем с убийством беззащитных, с наследием тоталитарных режимов ХХ века».

«Решение о том, заводить ребенка или нет, нужно принимать до того, как ребенок появится — осознавая все последствия этого, то есть, например, учитывая, что в будущем ребенок может заболеть… Убийство детей по причине подозрения на их инвалидность признано не соответствующим конституции», — пишет юрист и писательница Магдалена Кожеква-Калишук.

«Ад для женщин. Вот что означает сегодняшний приговор политизированного Конституционного суда», — пишет вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блонская.

«После решения Конституционного суда Польша стала первым халифатом Европы», — комментирует произошедшее журналист Витольд Гловацкий.

Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

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