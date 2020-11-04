Байден назвал неожиданные результаты на выборах

После того как Дональд Трамп заявил о победе на президентских выборах, его оппонент кандидат от Демократической партии Джозеф Байден призвал своих сторонников сохранять веру.

«Мы верим, что мы на верном пути к победе. Мы знали, что из-за беспрецедентного количества бюллетеней их подсчет может занять дольше, чем обычно. Нам придется набраться терпения, пока тяжелая работа по подсчету бюллетеней не будет закончена. А она не будет закончена до тех пор, пока не подсчитают каждый голос. Но у нас хорошее предчувствие», — цитирует речь Байдена «Медуза» в своем Telegram-канале.

Политик уверен, что победа в Аризоне — это смена курса для штата. Среди штатов, где ожидаются хорошие результаты, Байден назвал Миннесоту, Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Приятно удивила демократов и Джорджия.

«Как я уже говорил, не мне и не Дональду Трампу объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение американского народа. … Верьте, ребята! Мы победим!», — призвал Байден.

Напомним, первыми в США проголосовали жители поселка Диксвилл-Нотч возле границы с Канадой. Все пять человек отдали свои голоса за Джо Байдена.

Фото gazeta.ru

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