Трамп предрек большую победу

Весь мир следит за президентскими выборами в США. Действующий президент Дональд Трамп уже заявил о своей «большой победе».

В Twitter глава Белого дома написал: «Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа».

Между тем, по количеству выборщиков пока лидирует Джо Байден. Об этом сообщает радио «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Напомним, что в США проходят выборы президента и вице-президента. Борьбу за пост главы государства ведут нынешний руководитель американской администрации республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. На всеобщих выборах в США также будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, местные органы власти.

Для победы кандидату в президенты нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков из 538.

Если у кандидатов будет одинаковое количество выборщиков или ни один из них не наберет 270, то окончательное решение будут принимать члены Палаты представителей США (последний раз такое было в 1876 году).

Фото russian.rt.com/

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