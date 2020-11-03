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Появились первые результаты выборов президента США

14:45 3 ноября 2020
выборы

В США обнародованы первые результаты на выборах президента. Два мини-участка в штате Нью-Гэмпшир уже подвели итоги голосования. Об этом сообщает New York Post.

В поселке Диксвилл-Нотч возле границы с Канадой проживают пять человек, и все пятеро проголосовали за Джо Байдена. Традиция открывать участок сразу после полуночи, проводить ночное голосование и первыми в США публиковать результаты выборов существует в городке уже 60 лет. Жители хотели отметить знаковую дату, но из-за карантина празднования пришлось отменить и ограничиться только голосованием.

В городке Миллсфилд, в 20 километрах южнее, также уже подсчитали голоса. 16 жителей поддержали Дональда Трампа, еще пять проголосовали за Байдена.

Фото pixabay.com

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