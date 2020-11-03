Украинцы оказались в зоне теракта в Вене

В Вене, где террористы устроили бойню в шести разных местах, убив нескольких человек, в одной из зон террористического акта находились и украинцы.

Об этом сообщает Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба.

«По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо», — сообщил глава украинской дипмиссии.

Тем временем австрийская полиция публикует официальные данные о погибших и пострадавших. Так, террористы убили двоих мужчин и одну женщину. Ранение получили 15 человек. Также правоохранители заявляют об «исламистских» мотивах террористов.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Ранее в сеть выложили записи камер видеонаблюдений, на которых видно, как вооруженные люди стреляют в прохожих на улицах Вены.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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