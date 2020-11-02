Стрельба в Вене: погибли как минимум семь человек
Количество жертв стрельбы в столице Австрии Вене достигло, по неподтвержденной информации, семи человек.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Kronen Zeitung.
В то же время полиция Вены приводит следующие данные:
- Стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву);
- Преступников было несколько — они атаковали сразу шесть локаций;
- Один человек погиб (по информации СМИ, погибших семеро), несколько тяжело ранены;
- Один террорист убит полицией@
- Сейчас полиция идёт на штурм метро. Возможно, преступники скрываются там.
- По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога.
Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта.
Также телеканал сообщает о многих раненых. Среди погибших один из нападавших. Одного из нападавших задержали, но многие террористы до сих пор на свободе.
Правоохранители также призвали горожан не распространять фото и видео с места события и держаться оттуда как можно дальше.
Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, неизвестные устроили стрельбу возле синагоги в Вене. Местные СМИ писали, что один из нападавших подорвал себя, вероятно, поясом с взрывчаткой.
Фото: nytimes.com14
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