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Мир

Стрельба в Вене: погибли как минимум семь человек

23:55 2 ноября 2020
Shooting in Vienna

Количество жертв стрельбы в столице Австрии Вене достигло, по неподтвержденной информации, семи человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Kronen Zeitung.

В то же время полиция Вены приводит следующие данные:

  • Стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву);
  • Преступников было несколько — они атаковали сразу шесть локаций;
  • Один человек погиб (по информации СМИ, погибших семеро), несколько тяжело ранены;
  • Один террорист убит полицией@
  • Сейчас полиция идёт на штурм метро. Возможно, преступники скрываются там.
  • По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога.

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта.

Также телеканал сообщает о многих раненых. Среди погибших один из нападавших. Одного из нападавших задержали, но многие террористы до сих пор на свободе.

Правоохранители также призвали горожан не распространять фото и видео с места события и держаться оттуда как можно дальше.

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, неизвестные устроили стрельбу возле синагоги в Вене. Местные СМИ писали, что один из нападавших подорвал себя, вероятно, поясом с взрывчаткой.

Фото: nytimes.com

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