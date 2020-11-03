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Мир

Месть джихадистов: число жертв стрельбы в Вене возросло до двух

3:42 3 ноября 2020
Стрельба в Вене

Число жертв среди мирных граждан в результате стрельбы в центре Вены увеличилось до двух.

Об этом сообщил во вторник мэр Вены Михаэль Людвиг в эфире телеканала ORF-2, передает ТАСС.

«После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения», — сказал мэр.

В то же время американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в интернете, выступила с заявлением, что джихадисты назвали стрельбу в Вене «расплатой за участие в коалиции» США против террористической группировки «Исламское государство».

«Джихадисты заявили, что атака в Вене является частью расплаты за участие Австрии в руководимой США коалиции», — говорится в распространенном в понедельник в Twitter сообщении SITE Intelligence group".

Напомним, в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Два человека погибли, 14 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией. Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб.

В городе в течение нескольких часов продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников. Порядка 150 сотрудников сил специального назначения участвуют в операции по поиску беглого преступника после стрельбы в центре Вены. По словам генерального директора полиции общественной безопасности Франца Руфа, расследованием произошедшего нападения занимаются контрразведчики и криминальная полиция. Центр города полностью перекрыт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным австрийских СМИ, в ходе стрельбы в центре Вены ранены около 15 человек.

Фото: ТАСС

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