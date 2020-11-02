Папа Римский подверг критике противников карантина

В то время, как в Европе проходят акции протеста против ограничений в связи с пандемией коронавируса, Папа Римский Франциск раскритиковал противников карантинах, обвинив их в том, что они думают только о себе. Как сообщает издание Bloomberg, 83-летний понтифик также считает, что государства, которые пытаются прежде всего спасти экономику, забывают, что «настоящее развитие должно помогать всем людям и человеку в целом.

«С одной стороны, у нас есть настоящие „городские герои“, вооруженные солидарностью и тихими, конкретными и повседневными обязательствами. Те, кто берет на себя ответственность перед другими и ищут конкретные решения, чтобы никто не остался позади… С другой стороны, мы имеем увеличение числа тех, кто беспощадно нажился на несчастье других, тех, кто думает лишь о себе, кто протестовал или жаловался на определенные ограничительные меры, не в состоянии принять, что не все имеют одинаковые способности и ресурсы перед лицом пандемии», — сказал Франциск.

«Нам нужны изменения. Пандемия привела к кризису наших организационных и развивающих моделей», — добавил он.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Папа Римский одобрил союзы гомосексуальных пар.

Фото Vatican News



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