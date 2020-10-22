Папа Римский одобрил союзы гомосексуальных пар

Папа Римский Франциск, который ранее назвал секс и еду «божественными удовольствиями» и поддержал ЛГБТ-подростков, одобрил гомосексуальные гражданские союзы. Об этом сообщает агентство Reuters. Впервые в истории глава Римско-католической церкви выразил подобное мнение.

«Гомосексуалисты имеют право создавать семью. Они — дети Божьи и имеют право на семью. Никого не следует из-за этого исключать или заставлять страдать», — высказался 83-летний понтифик в новом документальном фильме «Франческо» режиссера Евгения Афинеевского, снявшего в 2015 году номинировавшийся на премию «Оскар» документальный фильм «Зима в огне» об украинском Майдане.

Франциск сказал, что нужны законы о гражданских союзах, которые юридически защитят однополые пары.

У многих католиков слова Папы вызвали шок. В соответствии с нынешней доктриной католической церкви, гомосексуальность не является нормой. В 2003 ватиканская Конгрегация доктрины веры провозгласила, что уважение к гомосексуальным людям не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов.

Сам Франциск ранее писал в своей книге «На небе и на земле», что юридическое уравнивание однополых и гетеросексуальных браков может привести к «антропологической регрессии». В бытность свою архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск выступал против однополых браков, легализованных в Аргентине в 2010 году. Он считал, что ребенок, которого заведет гомосексуальная пара, также вырастет гомосексуалистом.

Фото Twitter Vatican News

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter