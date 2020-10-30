Сыты по горло карантином: в Италии мафия вышла на протесты

Сложная эпидемиологическая ситуация в европейских странах вынуждает власти вводить строгие карантинные меры, которые негативно сказываются на многих сферах жизни, в том числе и на торговле.

И одной из пострадавших при этом, как оказалось, стала и итальянская мафия, доходы которой, по подсчетам полиции, обвалились на 60 процентов, пишет Politico.

Причина — в том, что разорение итальянского бизнеса на фоне пандемии позволило мафиозо выкупить по дешевке пострадавшие компании, но это не принесло им ожидаемого эффекта: введение комендантского часа привело к закрытию кафе и клубов в стране, через которые и осуществлялась продажа наркотиков.

При этом работать «втихую», как в Украине, не получается — карабинеры ужесточили проверки.

Поэтому члены мафиозной группы Каммора вышли на протесты в Неаполе, призывая не вредить ее «бизнесу».

Акции в Неаполе быстро переросли в столкновения с полицией. Учасники четырех семей Камморы бросали в полицейских камни, атаковали напрямую и разбивали стекла машин.

Как отметили правоохранители, 200 членов группировки действовали очень слаженно, и их действия были совсем не похожи на мирные протесты торговцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас Европу атакует новый штамм коронавируса, который получил название 20А.EU1 и имеет шесть ключевых отличий структуры от Sars-Cov-2. Новый штамм начал распространяться из испанских сельскохозяйственных районов. Он вызывает от 40 до 60 процентов новых заражений в ряде европейских стран. Как бороться с ним, пока еще не совсем понятно.

Фото: politico.eu

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