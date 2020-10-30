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Лукашенко приказал силовикам отрывать руки протестующим

13:04 30 октября 2020
Лукашенко

На фоне продолжающихся протестов в Беларуси президент Лукашенко публично пригрозил демонстрантам и всем, кто не поддерживает существующую власть, что силовики будут действовать более жестко, передает агенство «БЕЛТА».

По словам Лукашенко, властям «отступать некуда».

«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — сказал Лукашенко.

Он также добавил: «если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук».

Напомним, протесты в Беларуси с разной интенсивностью продолжаются с 10 августа. Во время акций силовики жестко задерживают протестующих и журналистов. Лукашенко пытается всеми силами удержать власть, используя не только силу ОМОНовцев.

Так, 29 октября Беларусь закрыла границы для своих граждан, возвращающихся из-за рубежа. Проблемы возникли на границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Хотя официальной причиной назвали коронавирус, но СМИ приводили слова Лукашенко, который обвинил соседние страны во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Фото БЕЛТА

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Лукашенко приказал силовикам отрывать руки протестующим

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