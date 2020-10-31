В Беларуси заявили о задержании вооруженных анархистов-поджигателей, намеревавшихся скрыться в Украине

На белорусско-украинской границе 31 октября была задержана группа анархистов. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает БЕЛТА.

«28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах», — рассказал он.

По его словам, в числе задержанных: Олиневич И.В., Дубовский Д.Н., Резанович Д.Г., Романов С.А. Как сообщили в эфире белорусского телевидения, анархисты уже успели устроить серию поджогов в белорусских городах. Расследование ведет Комитет государственной безопасности. Задержанные дают показания.

Сообщается, что именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября. Известно также, что организованная группа совершила нападение и на здания управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, районной прокуратуры. Цель была — радикализировать и дестабилизировать ситуацию в стране. Задержали группу в лесу вблизи украинской границы. Анархисты планировали отход с белорусской территории.

Как писали «ФАКТЫ», на днях президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригрозил демонстрантам и всем, кто не поддерживает существующую власть, что силовики будут действовать более жестко. Также в Беларуси решили с 1 ноября временно приостановить пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Фото: Госпогранкомитет Беларуси

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