Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцев в страну: кого не коснется запрет

В Беларуси, власти которой накануне заявили о «террористических угрозах», решили с 1 ноября временно приостановить пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Как сообщает Госпогранкомитет страны, это решение правительства распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пункты пропуска в речных портах и мотивировано противодействием распространения коронавируса.

В то же время прежний порядок пропуска решено сохранить для:

иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

глав и членов официальных делегаций;

иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

иностранцев, следующих в Беларусь в связи с тяжелой болезни или смертью близкого родственника;

иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан РФ, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;

иностранцев, следующих по территории Беларуси транзитом, и осуществляющих деятельность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границы для своих граждан, возвращающихся из-за рубежа.

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