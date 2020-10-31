Беларусь с 1 ноября запрещает въезд иностранцев в страну: кого не коснется запрет
В Беларуси, власти которой накануне заявили о «террористических угрозах», решили с 1 ноября временно приостановить пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Как сообщает Госпогранкомитет страны, это решение правительства распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пункты пропуска в речных портах и мотивировано противодействием распространения коронавируса.
В то же время прежний порядок пропуска решено сохранить для:
- иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
- глав и членов официальных делегаций;
- иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
- водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
- членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
- иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
- иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
- иностранцев, следующих в Беларусь в связи с тяжелой болезни или смертью близкого родственника;
- иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
- граждан РФ, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
- иностранцев, следующих по территории Беларуси транзитом, и осуществляющих деятельность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Напомним, 29 октября Беларусь закрыла границы для своих граждан, возвращающихся из-за рубежа.48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter