Светошумовые гранаты применили против протестующих в Минске

Для пресечения масштабных акций протеста в Минске, которые оппозиция устроила в последний день срока, отведенного оппозицией президенту Александру Лукашенко, силовики задействовали спецсредства. Также известно о более чем 100 задержанных только в столице Беларуси.

В частности, было зафиксировано применение светошумовых гранат.

На Орловской улице подобная граната привела к травмированию человека, сообщает оппозиционный ресурс «Наша Нива». Очевидцы зафиксировали, как протестующие спасались бегством.

Напомним, на акцию протеста в центре Минска 25 октября вышли не менее 100 тысяч человек.

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