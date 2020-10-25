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Мир

Светошумовые гранаты применили против протестующих в Минске

18:20 25 октября 2020
Применение светошумовых гранат

Для пресечения масштабных акций протеста в Минске, которые оппозиция устроила в последний день срока, отведенного оппозицией президенту Александру Лукашенко, силовики задействовали спецсредства. Также известно о более чем 100 задержанных только в столице Беларуси.

В частности, было зафиксировано применение светошумовых гранат.

 

На Орловской улице подобная граната привела к травмированию человека, сообщает оппозиционный ресурс «Наша Нива». Очевидцы зафиксировали, как протестующие спасались бегством.

 

Напомним, на акцию протеста в центре Минска 25 октября вышли не менее 100 тысяч человек.

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Применение светошумовых гранат

Светошумовые гранаты применили против протестующих в Минске

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