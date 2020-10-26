Названо количество бастующих предприятий в Беларуси

На утро понедельника, 26 октября, в Беларуси, где оппозиция накануне призвала к национальной забастовке, поскольку власти не выполнили требования протестующих, не работает более сотни предприятий.

Как сообщает «Немецкая волна», протестные акции проходят на заводах, предприятиях и учреждениях. Также к ним присоединяются студенты.

Тем временем власти заявляют, что «все предприятия реального сектора экономики работают штатно, производства не остановлены».

В свою очередь лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала всеобщую стачку «следующим шагом беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам». «26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим. Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать», — заявляла Тихановская.

Напомним, что днем ранее белорусские силовики применили против протестующих спецсредства, в частности, светошумовые гранаты.

Изображение A_Matskevich с сайта Pixaba.

582

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter