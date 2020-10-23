Лукашенко отблагодарил силовиков картошкой

Александр Лукашенко, которому оппозиция пригрозила массовой акцией протеста 25 октября и национальной забастовкой, передал половину урожая картофеля, собранного на его участке, сотрудникам белорусского ОМОНа.

Об этом сообщает близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что во время рабочей поездки Лукашенко презентовали сыр пармезан с годовой выдержкой. Им с силовиками делиться не собираются, однако Александр Лукашенко пообещал угостить председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина и экс-руководителя своей администрации, а ныне советника Александра Косинца.

Ранее белорусские силовики сообщили о наборе в добровольные дружины, которые бы помогали в разгоне протестующих, пообещав «финансовое поощрение».

Фото пресс-службы Александра Лукашенко.

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