Лукашенко получил ультиматум и угрозу от Тихановской

Белорусская оппозиция дала Александру Лукашенко две недели на выполнение трех требований, а в противном случае пообещала «мирно выйти на улицы с Народным Ультиматумом» и объявить национальную забастовку.

«У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены. — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Светланы Тихановской. — Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом».

По словам Тихановской, если власти не пойдут навстречу требованиям оппозиции, с 26 октября начнется «национальная забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог, обвал продаж в государственных магазинах». «У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — заявила оппозиционерка.

Напомним, что недавно из СИЗО выпустили двоих оппозиционеров — после встречи с Лукашенко бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Фото с сайта президента Беларуси.



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