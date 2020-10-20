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Мир

У Лукашенко объявили набор добровольцев для разгона протестующих

16:16 20 октября 2020
Лукашенко

В Беларуси, где силовики продолжают жестко задерживать участников массовых протестов, объявили о создании добровольных дружин в помощь местной милиции.

Как сообщает «Немецкая волна», о наборе людей заявил начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков. По его словам, «любой гражданин может принять участие в охране общественного порядка вместе с сотрудниками органов внутренних дел». При этом добровольцы будут получать «финансовое поощрение».

В свою очередь оппозиционерка Светлана Тихановская призвала силовиков перейти на сторону народа и до 25 октября, когда в Беларуси запланирована очередная массовая акция (Народный Ультиматум, — Авт.), «встать на сторону народа» и не «марать честь формы».

Тем временем «Белта» приводит слова Александра Лукашенко, который пригрозил участникам протестных акций: «Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя в наглую. Но мы поменяли тактику. — Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект».

Ранее белорусские силовики обещали «гуманно» применять против протестующих табельное оружие, в том числе и огнестрельное.

Фото с сайта президента Беларуси.

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