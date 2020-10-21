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Интересовался несовершеннолетними девочками: адвокат Трампа заявил о компромате на сына Байдена

6:52 21 октября 2020
Байден и сын

По мере приближения президентских выборов в США, на которых пока что лидирует кандидат от демократов Джо Байден, представители республиканцев пытаются найти новые факты, которые бы могли хоть в чем-то его скомпрометировать.

Так, адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани в эфире программы Newsmax заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена были обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, пишет РИА Новости.

При этом Джулиани показал сообщения, которые, как отмечает газета Washington Examiner, Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата).

Согласно тем сообщениям, которые продемонстрировал Джулиани, Хантер Байден якобы писал отцу, что Хэлли Байден обвинила его в неподобающем поведении с несовершеннолетними — ей не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой, имя которой в переписке намеренно скрыто. При этом из той же переписки якобы следует, что девочка этот инцидент отрицала.

Адвокат отметил, что помимо этих сообщений Хантера Байдена в компьютере были найдены «многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек». Джулиани утверждает, что все материалы, которые он получил в начале месяца, он передал полиции.

Переписка стала доступна после того, как хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук Байдена-младшего, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.

Как известно, на прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, якобы основанных на этой переписке. Со своей стороны демократы назвали публикацию кампанией Кремля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне выборов в США вышла книга «Ярость» о Трампе, в которой содержится ряд скандальных и острых моментов.

Фото: washingtonexaminer.com

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