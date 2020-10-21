Выборы в США: Байден увеличил преимущество над Трампом по уровню поддержки

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил преимущество до девяти процентных пунктов над своим соперником Дональдом Трампом, отказавшемся от виртуальных дебатов с ним.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Сиена-колледжа по заказу газеты The New York Times, пишет BNN Bloomberg.

Сообщается, что в пользу демократа высказались 50 процентов респондентов, в пользу республиканца — 41 процент. Байден опередил Трампа по нескольким важным вопросам политики: например, американцы предпочли бы, чтобы именно он определял способы борьбы с пандемией COVID-19.

Помимо этого, большая часть опрошенных готова доверить демократу выбор Верховного судьи США.

TheNewYorkTimes отмечает, что впервые за долгое время Трамп потерял преимущество в сфере экономики: голоса по уровню поддержки в этом вопросе разделились примерно поровну. При этом большая часть людей считает, что именно Байден может объединить страну.

Напомним, 14 октября опросы показывали, что кандидат от Демократической партии обгоняет своего соперника на 17 процентных пунктов. Тогда аналитики объясняли это тем, что за последний месяц Республиканская партия сильно отстала от демократов. Данный факт они связывали со смертью Верховного судьи Рут Гинзбург, провальными дебатами Байдена и Трампа и заражением последнего коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главной темой дебатов между вице-президентом США Майком Пенсом и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Камалой Харрис стала пандемия и борьба с ней. Тем не менее, внимание зрителей привлекли вовсе не пламенные спичи кандидатов, а… муха, которая села на голову Пенса во время одного из его замечаний о системном расизме и реформе полиции. Насекомое не сдвинулось с места даже после того, как он замолчал.

Фото: globalnews.ca/

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