Муха стала «изюминкой» дебатов зама Трампа с оппонентом

Минувшей ночью (по киевскому времени) в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоялись дебаты между вице-президентом США Майком Пенсом и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

В качестве противопандемической меры политиков разместили на расстоянии 3,6 метра друг от друга. Вдобавок, по требованию кандидата в вице-президенты от демократов, на сцене были установлены еще и щиты из плексигласа, сообщает Голос Америки.

Главной темой полемики политиков стала пандемия и борьба с ней. Так, Харрис (до сенаторства она являлась генеральным прокурором Калифорнии) обвинила оппонентов в величайшем провале в истории страны и возложила на них ответственность за смерть 210 тысяч американцев. Пенс в свою очередь заверил, что президент Трамп всегда ставил здоровье американцев на первое место и назвал Харрис бездушной — мол, она не принимает во внимание страдания, перенесенные многими жителями США.

Тем не менее внимание зрителей привлекли вовсе не пламенные спичи кандидатов, а… муха, которая села на голову Пенса во время одного из его замечаний о системном расизме и реформе полиции. Насекомое не сдвинулось с места даже после того, как он замолчал, отмечает американский новостной ресурс TMZ.

twitter.com/NiceMarmot/

Кроме того, Майкл Пенс поразил американцев болезненным видом — у него явно был воспален левый глаз. В соцсетях уже приписали ему конъюнктивит.

Полное видео дебатов с переводом:

Все о первых предвыборных теледебатов между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Джо Байденом читайте в статье «ФАКТОВ».

Фото rts. ch

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