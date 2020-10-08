Трамп отказался сражаться с Байденом виртуально

Вернувшийся в Белый дом из госпиталя, где проходил лечение от коронавируса, президент США Дональд Трамп отказался от виртуальных дебатов с Джо Байденом.

В интервью телеканалу Fox Business, глава Белого дома назвал изменение формата дебатов на виртуальный является «недопустимым» и заявил, что он не будет тратить на это время.

Ранее из-за инфицирования Трампа COVID-19, организаторы решили провести второй тур дебатов кандидатов в президенты США в виртуальном формате.

В избирательном штабе Трампа впоследствии сообщили, что во время запланированных онлайн-теледебатов Трамп проведет митинг для своих сторонников.

В свою очередь, штаб Байдена отказался проводить третьи дебаты 29 октября, как предложил штаб Трампа, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Напомним, Трамп назвал свою болезнь «Божьим благословением» и пообещал лечить американцев от коронавируса бесплатно.

Фото CNN

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