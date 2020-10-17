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Протесты в Беларуси: силовики жестко задерживают студентов и журналистов

15:25 17 октября 2020
протесты в Минске

В столице Беларуси Минске на улицы снова вышли протестующие против режима Лукашенко. 17 октября проходят два шествия — Марш женщин и Марш молодости. Акция женщин проходит под присмотром силовиков, но пока без задержаний, передает Telegram-канал NEXTA.

Белорусское издание TUT.BY в Telegram пишет, что студентов и журналистов милиция задерживает и грузит в автозаки!

По данным правозащитного центра «Весна» на настоящий момент было задержано 16 человек. Трое из них — журналисты. Задержанного корреспондента РИА «Новости» после проверки документов отпустили.  

Задержание журналистки Onliner Дарьи Спевак. Люди кричат «Позор!»

 

 

 



Возле станции метро «Спортивная» выстроилась небольшая цепь солидарности.

Возле Дома офицеров заметили большое количество автозаков и бусов силовиков.

Напомним, на днях в Минске милиция проводила задержания участников марша протеста инвалидов-колясочников. Беларусские силовики не отрицают, что будут применять табельное оружие против митингующих, но пообещали это делать «гуманно».

Фото TUT.BY

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