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В МВД Беларуси пообещали стрелять в протестующих "гуманно"

19:00 16 октября 2020
В МВД Беларуси пообещали стрелять в протестующих «гуманно»

Беларусские силовики пообещали «гуманно» применять табельное оружие против митингующих и объяснили это желанием защитить простых людей и детей, «чтобы они не видели этой вакханалии». Такое заявление в эфире государственного телеканала Беларусь 1 сделал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков.

«Мы, конечно, гуманно применим оружие против них (протестующих. — Авт.), в том числе и огнестрельное, а наиболее опасных мы уберем с улиц», — пообещал правоохранитель.

При этом он сравнил белорусских оппозиционеров с бандитами «90-х годов», которые хотят подняться по социальному лифту и стать или полевыми командирами, или депутатами.

Напомним, накануне в Минске силовики проводили задержания даже участников марша протеста инвалидов-колясочников.

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