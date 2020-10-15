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Мир

В Минске на марш протеста вышли инвалиды-колясочники: начались задержания

15:46 15 октября 2020
Инвалидная коляска

В Беларуси, где оппозиция пригрозила властям национальной забастовкой, на акцию протеста вышли люди с инвалидностью.

Как сообщает «БелаПАН», в Минске около сотни протестующих — люди с инвалидностью, в том числе и на колясках, а также их сопровождающие — вышли на марш. Отмечается, что среди участников акции — молодой парень, пострадавший при разгоне демонстрации — медики ампутировали ему стопу.

По данным издания, белорусские правоохранители выхватили из колонны двоих людей и посадили их в микроавтобус. Правда, не понятно, кто они — люди с инвалидностью или сопровождающие.

ФОТО: TUT.BY

ФОТО: TUT.BY

ФОТО: TUT.BY

ФОТО: TUT.BY

ФОТО: TUT.BY

Ранее сообщалось, что рабочие компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет из Беларуси. Среди рабочих распространили информацию о том, что лайнер принадлежит Александру Лукашенко.

Иллюстративное изображение klimkin с сайта Pixabay.

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