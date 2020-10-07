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Мир

Франция и Германия призвали ЕС ввести санкции против России из-за Навального

20:51 7 октября 2020
Франция и Германия призвали ЕС ввести санкции против России из-за Навального

МИД Франции и Германии выступили за введение дополнительных санкций в отношении властей РФ за отравление Алексея Навального с применением военного нервно-паралитического агента из семейства «Новичок», разработанного Россией.

В заявлении покушение расценено как нападение на основные принципы демократии и политического плюрализма.

«Это также шокирующее новое применение химического оружия, спустя два года после того, как Россия применила такое оружие на британской земле в Солсбери 4 марта 2018 года», — говорится в документе.

В МИД РФ заявление коллег назвали неприемлемым.

«Вместо должного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах прояснения обстоятельств произошедшего с блогером, правительства ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа в наш адрес», — говорится в заявлении ведомства Марии Захаровой.

Там решили, что Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией.

Напомним, Навальный заявил, что за покушением на него стоит лично Владимир Путин.

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