Силовики жестко побили протестующих в центре Минска

В Беларуси продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко. В воскресенье, 11 октября, в столице республики Минске проходит Марш гордости с требованием освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с гражданами.

Власти заранее стали стягивать в город военных и спецтехнику для подавления акции.

В сети появилось видео, как силовики разгоняют протестующих.

Кроме этого, в белорусской столице стали задерживать работающих на марше журналистов. Их доставляют в Октябрьское РУВД «для проверки документов», передает TUT.BY.

Напомним, на днях президент Беларуси Александр Лукашенко в СИЗО КГБ четыре с половиной часа общался с заключенными там представителями оппозиции. Содержание беседы общественности не сообщили.

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