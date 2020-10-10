Лукашенко послушал в СИЗО задержанных оппозиционеров
Президент Беларуси Александр Лукашенко, накануне рассказавший о своем благородстве, провел минувшее утро в СИЗО КГБ. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Пул первого.
Как следует из последующих сообщений, в СИЗО он четыре с половиной часа общался с заключенными там представителями оппозиции.
«Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — сообщили у Лукашенко.
В кадр вместе с Лукашенко попали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров, Кирилл Бадей и Дмитрий Рабцевич.
Показательно, что сразу же после встречи Лукашенко с оппозиционерами администрация СИЗО разрешила телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских.
«Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже», — написала она в Telegram.
Позднее в сети опубликовали фрагмент разговора Тихановских.
«Мы тебя любим, Сергей, скоро все закончится», — говорит Светлана.
Напомним, известный беларусский музыкант Сергей Михалок упрекнул Светлану Тихановскую в бездействии.
Фото https://istochnik.info/277
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