Протесты в Беларуси: задержаны около двух сотен людей

В воскресенье, 4 октября, в Беларуси возобновились протесты против режима Александра Лукашенко, который попытался «отомстить» Евросоюзу за введенные санкции.

При этом в ходе «Марша за освобождение политзаключенных» силовики задержали 200 человек, передает белорусский правозащитный центр «Весна».

Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.

В числе задержанных и 16 журналистов. 11 из них после проверки документов и профилактических бесед были отпущены, остальные, судя по всему, предстанут перед судом по административным статьям.

В Минске тысячи протестующих собрались в центре Минска у обелиска «Минск — город герой», а также на центральных площадях в других городах страны — всего в протестах приняли, по различным оценкам, около 100 тысяч человек.

В Витебске милиционеры разгоняли митингующих с помощью слезоточивого газа. Кроме того, в Бобруйске силовики задержали почти всех вышедших сегодня на акцию протеста.

В Гродно вместе с отцом задержали 13-летнюю девочку, которая рассказала, что силовики распылили ей в лицо газ. В районном УВД позже заявили, что газ попал ребенку в лицо случайно, а применялся против ее отца. В РУВД добавили, что девочка «начала обливать сотрудника органов из бутылки с колой», а ее отец был в состоянии опьянения и «вел себя неадекватно».

Возвращаясь к Минску, следует отметить, что часть колонны протестующих вечером в воскресенье дошла до следственного изолятора на улице Окрестина. Вскоре после того, как протестующие дошли до изолятора, произошло несколько задержаний.

Как стало известно накануне, содержавшийся в изоляторе на Окрестина участник митингов Денис Кузнецов скончался в больнице от многочисленных травм. Он получил переломы костей черепа, обширные гематомы, открытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, перелом правой подвздошной кости и другие травмы. До последнего момента он находился в реанимации без сознания, сообщает «Белсат».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что между Украиной и Беларусью разгорается дипломатическая война. В частности, МИД Украины отреагировал на участие самопровозглашенного «главы Крыма» Владимира Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и РФ, пригласив для консультаций советника-посланника Беларуси.

Фото: https://ru.krymr.com

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