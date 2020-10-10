"Допускаю, что в отравлении Навального обвинят "украинских шпионов", — российская правозащитница

Российская правозащитница Зоя Светова не исключает сценария, при котором в отравлении оппозиционера Алексея Навального боевым веществом класса «Новичок» могут обвинить «украинские спецслужбы». Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Она также допустила, что версия Кремля может включать даже отравление непосредственно в клинике «Шарите», куда Навального доставили полуживым.

«Может так быть, что какие-то украинские спецслужбы приехали в больницу „Шарите“ и некие украинские шпионы, возможно, отравили Навального, чтобы навредить российской власти. Вполне допускаю и такую версию. Любую фантастическую версию можно придумать», — отметила Светова.

По словам Световой, независимые расследователи и Фонд борьбы с коррупцией Навального расследования обстоятельств отравления провести не могут, ведь Кремль не заинтересован в реальном расследовании.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный записал видео, в котором сообщил, что, как только поправится, сразу же вернется в Россию, чтобы продолжить борьбу. По его словам, другой ход событий не рассматривался и не рассматривается.

Фото Instagram Алексея Навального

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