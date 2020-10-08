"За попыткой моего убийства стоит Путин": Навальный записал видеообращение

Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видео, в котором сообщил, что, как только поправится, сразу же вернется в Россию, чтобы продолжить борьбу. По его словам, другой ход событий не рассматривался и не рассматривается.

Политик также уточнил, что Кремль делает все, чтобы он испугался и остался за границей, но этого не произойдет.

«Я не сомневаюсь, что за покушением на меня стоит Путин. Все последние события прямо указывают на это», — сказал Навальный.

Он уточнил, что по факту его отравления до сих пор не возбуждено уголовное дело, не ведется расследование. При этом Навальный не может получить свои медицинские документы и одежду.

Он требует, чтобы российские спецслужбы не обращались к Германии, которая вылечила его, а занялись расследованием отравления российского гражданина, которому стало плохо над территорией России. И правосудие должно состояться в России.

По словам политика, раз этого не происходит, значит, за всем этим стоит центр управления решениями и находится он в Кремле. Все происходит с ведома Путина. Если бы Путин хотел, чтобы отравление было расследовано, то это произошло бы.

Навальный также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту.

«Поддержка самых разных людей — знакомых и неизвестных, близких и далеких — превратилась в ту огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был. Спасибо», — добавил политик.

Напомним, на днях организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен нервнопаралитическим ядом группы «Новичок». Выводы экспертов ОЗХО полностью совпадают с полученными ранее результатами немецких, французских и шведских специалистов.

Фото facebook.com/navalny

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