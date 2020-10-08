28.18 / 28.37 32.98 / 33.37
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"За попыткой моего убийства стоит Путин": Навальный записал видеообращение

16:11 8 октября 2020
Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видео, в котором сообщил, что, как только поправится, сразу же вернется в Россию, чтобы продолжить борьбу. По его словам, другой ход событий не рассматривался и не рассматривается.

Политик также уточнил, что Кремль делает все, чтобы он испугался и остался за границей, но этого не произойдет.

«Я не сомневаюсь, что за покушением на меня стоит Путин. Все последние события прямо указывают на это», — сказал Навальный.

Он уточнил, что по факту его отравления до сих пор не возбуждено уголовное дело, не ведется расследование. При этом Навальный не может получить свои медицинские документы и одежду.

Он требует, чтобы российские спецслужбы не обращались к Германии, которая вылечила его, а занялись расследованием отравления российского гражданина, которому стало плохо над территорией России. И правосудие должно состояться в России.

По словам политика, раз этого не происходит, значит, за всем этим стоит центр управления решениями и находится он в Кремле. Все происходит с ведома Путина. Если бы Путин хотел, чтобы отравление было расследовано, то это произошло бы.

Навальный также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту.

«Поддержка самых разных людей — знакомых и неизвестных, близких и далеких — превратилась в ту огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был. Спасибо», — добавил политик.

Напомним, на днях организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен нервнопаралитическим ядом группы «Новичок». Выводы экспертов ОЗХО полностью совпадают с полученными ранее результатами немецких, французских и шведских специалистов.

Фото facebook.com/navalny

282

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

Игорь Крутой

Игорь Крутой раскрыл детали попытки самоубийства Льва Лещенко

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

SLAVA

Наташа Королева и Тимати разгневали коллегу со своими «лживыми изменами»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер