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Трамп назвал свою болезнь «Божьим благословением» и пообещал лечить американцев от коронавируса бесплатно

10:21 8 октября 2020
Дональд Трамп

Президент США, вернувшийся в Белый дом из больницы, где проходил лечение от коронавируса, записал очередное видеообращение к народу, появившееся на его странице в Twitter. В нем он заявил, что его болезнь — это «Божье благословение». Поскольку благодаря ей он узнал о лекарствах, помогающих с ней бороться.

«Я думаю, это было Божьим благословением — то, что я подхватил это. Это было замаскированное благословение», — сказал он.

Президент заявил, что намерен сделать лекарства, которые давали ему, доступными для всех американцев. И пообещал бесплатное лечение — тем, кто попадет в больницу в тяжелом состоянии.

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент», — сказал он. «И я собираюсь сделать это бесплатным. Вы не будете платить.
Это произошло не по вашей вине, а по вине Китая. Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с этой страной, Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с миром. Это вина Китая и просто помните это», — добавил Трамп.

Трампа лечили в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида экспериментальной комбинацией лекарств. Ему вводили коктейль антител, он принимал антивирусный препарат ремдесивир и стероиды. По данным американских СМИ, на лечение президента США за три дня было потрачено в общей сложности более 100 тысяч долларов, включая оплату роскошной палаты и транспортировку вертолетом.

Трамп утверждает, что вылечился и чувствует себя отлично. Он уже приступил к работе в Овальном кабинете, хотя медики призывали его соблюдать карантин и самоизолироваться в своих жилых апартаментах. Личный врач Трампа Шон Конли, однако, утверждает, что у президента уже отсутствуют симптомы болезни.

При этом, как отмечает CNN, голос президента на видео временами звучит так, как будто он задыхается. И впечатление такое, будто Трамп загримирован — чтобы выглядеть поздоровее.

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