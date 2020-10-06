Трамп покинул медицинский центр и вернулся в Белый дом

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где лечился от коронавирусной инфекции.

Соответствующие кадры в понедельник показали американские телеканалы, передает AFP.

Американский лидер вышел из здания в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Через несколько минут в Сети появились сообщения о том, что президент США прибыл на вертолете в Белый дом, где снял медицинскую маску и приветствовал свое окружение.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Белом доме обустроили изолированное помещение, в котором Трамп сможет работать подальше от потенциальных источников инфекции — оно находится вдали от Западного крыла с его Овальным кабинетом президента и офисами его ближайших помощников.

Новое помещение находится на подвальном этаже и примыкает к офису его лечащего врача Шона Конли. В помещениях имеются приемная и кабинет, предназначенный для осмотра пациентов. Также в распоряжении Трампа будет кабинет не третьем этаже Белого дома.

Напомним, что Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Мелании выявлен коронавирус. Позже в этот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд). Трамп в понедельник выписался из центра. Лечащий врач Шон Конли информировал, что состояние здоровья президента США позволяет медикам безбоязненно выписать его из больницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американские медики считают, что Трамп с воскресенья чувствует себя достаточно хорошо для выписки. У президента температуры нет уже трое суток, насыщенность крови кислородом нормальная/

Фото: https://twitter.com/AFP

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