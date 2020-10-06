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Мир

Спровоцировавшие «Майдан» в Кыргызстане итоги выборов отменены

11:50 6 октября 2020
Голосование

В Кыргызстане, где минувшей ночью произошли столкновения между силовиками и участниками массовых акций, вышедших на улицу после объявления предварительных итогов голосования на парламентских выборах, ЦИК принял решение считать итоги недействительными.

Как сообщает «24.KG», информацию подтвердила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, которая не исключила самороспуск ЦИК.

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила член кыргызского Центризбиркома.

Напомним, что протестующие захватили здания парламента и администрации президента в Бишкеке (Белый дом), а также освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Изображение Wokandapix с сайта Pixabay.

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