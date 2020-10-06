Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

В Бишкеке продолжается «Майдан по-киргизски», в ходе которого группы митингующих захватили здание парламента, где также находится администрация главы киргизского государства.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после двухчасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов группы митингующих сумели прорваться на огороженную территорию возле здания.

Милиционеры из числа охраны оттуда ушли. Между тем, как сообщили ранее источники в администрации президента, в здании с полуночи (21:00 по Киеву 5 октября) нет ни сотрудников, ни депутатов.

После этого участники акции протеста направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), чтобы освободить находящегося там бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, что в результате произошедших в понедельник в Бишкеке беспорядков, по предварительным данным, пострадали и были госпитализированы свыше 130 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и медработники. Сгорел автомобиль патрульной службы МВД, повреждены шесть машин скорой помощи.

Митинг несогласных с итогами парламентских выборов начался на центральной площади Бишкека в понедельник утром. Участие в нем принимали представители более чем 10 политических партий, которые не прошли в законодательный орган. Они требовали проведения повторного голосования и аннулирования результатов волеизъявления. По их словам, власти страны активно применяли в предвыборный период административный ресурс и прибегали к подкупу избирателей. В связи с этим лидеры 12 партий подписали требование к ЦИК об отмене итогов выборов.

В акции принимали участие около 5−6 тыс. человек. Ближе к вечеру правоохранительные органы начали разгон демонстрантов, после чего вспыхнули столкновения. Сначала милиции удалось оттеснить протестующих с центральной площади, однако через несколько часов противостояния они туда вернулись. Митинги несогласных с итогами выборов состоялись в тот же день в областных центрах Талас, Нарын и Каракол.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне бывший президент страны Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и двум месяцам тюрьмы. Ему инкриминировали незаконное освобождение криминального «авторитета» Азиза Батукаева. Решением суда Атамбаев лишен государственных наград, и его имущество конфисковано. Экс-президент лишился дома, оздоровительного центра, двух недостроенных объектов, пяти автомобилей, множества земельных участков и прав на пять юридических лиц. Также были заморожены средства на счетах в двух десятках банков. На суде Атамбаев отказался выступать с последним словом и вину не признал.

Фото: https://tass.ru/

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