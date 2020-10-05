"Майдан" в Бишкеке: в ход пошли "коктейли Молотова", полиция переходит на сторону протестующих
На площади Ала-Тоо в столице Кыргызстана Бишкеке продолжается противостояние между митингующими, недовольными предварительными итогами парламентских выборов, и силовиками.
Как передает Sputnik. Кыргызстан, сотрудники милиции стали разгонять собравшихся.
В свою очередь, протестующие начали бросать «коктейли Молотова» в силовиков, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».
Митингующие на площади включили фонари на телефонах.
По всему центру киргизской столицы продолжаются ожесточенные стычки с милицией. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают машины милиции.
В городе стали появляться баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора.
Появилась информация, что в некоторых местах силовики отступают под натиском протестующих. По другим данным, киргизский спецназ стал объединяться с митингующими.
Напомним, оппозиция Кыргызстана не признала итоги парламентских выборов 4 октября и обвинила власти в подкупе голосов и массовых подвозах избирателей.
Фото Sputnik. Кыргызстан355
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