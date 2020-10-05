28.30 / 28.49 33.00 / 33.40
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Майдан" в Бишкеке: в ход пошли "коктейли Молотова", полиция переходит на сторону протестующих

21:31 5 октября 2020
протесты в Бишкеке

На площади Ала-Тоо в столице Кыргызстана Бишкеке продолжается противостояние между митингующими, недовольными предварительными итогами парламентских выборов, и силовиками.

Как передает Sputnik. Кыргызстан, сотрудники милиции стали разгонять собравшихся.

В свою очередь, протестующие начали бросать «коктейли Молотова» в силовиков, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Митингующие на площади включили фонари на телефонах.

По всему центру киргизской столицы продолжаются ожесточенные стычки с милицией. Участники протеста вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Они разбивают машины милиции.

В городе стали появляться баррикады из мусорных баков и кусков металлического забора.

Появилась информация, что в некоторых местах силовики отступают под натиском протестующих. По другим данным, киргизский спецназ стал объединяться с митингующими.

Напомним, оппозиция Кыргызстана не признала итоги парламентских выборов 4 октября и обвинила власти в подкупе голосов и массовых подвозах избирателей.

Фото Sputnik. Кыргызстан

355

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Королева и Тарзан

Постаревшая Наташа Королева предстала без «грима»

пожар в квартире

Отец сжег ребенка и погиб сам: в Киеве разыгралась жуткая семейная драма

протесты в Бишкеке

"Майдан" в Бишкеке: в ход пошли "коктейли Молотова", полиция переходит на сторону протестующих

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер