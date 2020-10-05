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Мир

Трамп вызвал возмущение своей охраны и решил покинуть госпиталь

22:49 5 октября 2020
Трамп в машине

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время покинет военно-медицинский центр Уолтера Рида, где со 2 октября лечится от коронавируса.

По словам Трампа, его выпишут в 18:30 по времени Восточного побережья США (01:30 вторника 6 октября по Киеву).

«Чувствую себя отлично! Не бойтесь ковида. Не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад», — написал Трамп в Twitter.

Медики отмечают, что Трамп с воскресенья чувствует себя достаточно хорошо для выписки. У президента температуры нет уже трое суток, насыщенность крови кислородом нормальная, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Как известно, в воскресенье, 4 октября, президент США Дональд Трамп ненадолго покинул палату, чтобы сделать «сюрприз» своим сторонникам, собравшимся в его поддержку под больницей. Президент передвигался в автомобиле. Он и его сопровождающие были в масках.

По информации CNN, в машине с Трампом находились двое агентов Секретной службы США, которым теперь также грозит COVID-19. Такой поступок Трампа вызвал возмущение представителей Секретной службы США.
В то же время, администрация Белого дома сообщила, что приняла все меры для защиты людей, находившихся в машине вместе с Трампом.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что у него и у его жены Мелании выявлен положительный результат на коронавирус.

Фото CNN

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