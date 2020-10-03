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Мир

Заразившийся Трамп оставил видеопослание перед тем, как лечь в больницу

8:00 3 октября 2020
Трамп

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп в Twitter поблагодарил всех за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

«Спасибо всем за поддержку. Я отправляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Думаю, что у меня все хорошо, но в этом еще надо убедиться. У первой леди все в порядке. Так что спасибо большое, я благодарен и никогда не забуду (поддержки)» — сказал Трамп.

Как стало известно, Трампу сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Кроме того, Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. Об этом сообщил врач президента Шон Конли, передает CNN.

По словам врача, Трамп чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении.

У жены Трампа Мелании, которая также болеет коронавирусом, «мягкий кашель и головная боль».

Издание, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что утром у Трампа поднялась температура.

Напомним, недавно Дональд Трамп публично признал, что сознательно преуменьшал опасность коронавируса, чтобы не сеять панику в стране.

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