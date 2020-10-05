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Мир

Тихановская хочет встречи с Путиным, чтобы задать ему один вопрос

19:21 5 октября 2020
Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая замечена в неоднозначных высказываниях в отношении президента РФ Владимира Путина, хотела бы встретиться с ним, «чтобы понять почему он поддерживает Лукашенко».

Об этом российскому «Интерфаксу» сообщили в штабе Тихановской, которая находится сейчас в Берлине.

«С Владимиром Путиным — чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко», — так оппозиционерка ответила на вопрос, с кем бы хотела встретиться как политик.

Как не политик Тихановская хотела бы встретится со своим мужем Сергеем Тихановским, который находится в белорусской тюрьме.

Оппозиционерка рассчитывает, что ее визиты в европейские столицы будут способствовать скорейшему проведению в Беларуси новых президентских выборов.

Напомним, во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Светлана Тихановская призвала его стать одним из посредников в переговорах оппозиции с Лукашенко ради урегулирования политического кризиса в стране. Известно, что 6 октября Тихановскую примет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Фото facebook/svetlanatihanovskaya2020

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