Тихановская после грязных намеков Лукашенко высказалась о Макроне

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская озвучила тему предстоящих 29 сентября переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее призывал «полулегитимного» президента Беларуси Александра Лукашенко уйти и передать власть оппозиции.

Тихановская назвала Францию одной из старейших демократий, которая «отлично понимает» протестующих.

«Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — цитирует Тихановскую Telegram-канал Пул Первой.

Политик также подчеркнула важность сохранения происходящего в Беларуси в центре внимания стран Европы.

Отметим, что Тихановская призывает Макрона стать одним из посредников в переговорах оппозиции с Лукашенко ради урегулирования политического кризиса в стране. При этом вторым посредником она видит президента России Владимира Путина.

Встречу с президентом Франции в столице Литвы Вильнюсе, где Макрон находится с официальным визитом, она инициировала сама.

Напомним, Лукашенко считает, что Макрона и Тихановскую связывают не только политические симпатии. Соответствующее заявление распространила даже его пресс-служба.

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