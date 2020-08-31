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Мир

Тихановская выступила с противоречивым заявлением по поводу России

13:09 31 августа 2020
Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая из страны сразу после выборов, заявила, что слова президента Путина о формировании резерва силовиков для оказания помощи властям Беларуси вызывают крайнее беспокойство у представителей белорусской оппозиции. Ранее Тихановская говорила о готовности привлечь Кремль в качестве посредника в преодолении политического кризиса в стране.

Тихановская подчеркнула, что все страны должны соблюдать суверенитет Беларуси, а отправка российских силовиков на территорию республики стала бы серьезным нарушением целостности страны и привела бы к «тяжелым последствия» для российско-белорусских отношений, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США и обсудила ситуацию в Беларуси. Она также озвучила свою главную задачу на переходный период.

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