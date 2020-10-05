В Азербайджане назвали условие прекращения обстрелов Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, действующий, по мнению политолога Андрея Пионтковского, при молчаливом согласии Кремля, заявил, что войска его страны не прекратят военных действий до тех пор, пока Армения не установит график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий.

Об этом передает Reuters.

«У Азербайджана есть одно условие — это освобождение своих территорий, — сказал Алиев, подчеркнув, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана, — Мы должны вернуться и вернемся».

Он сказал, что международное сообщество в течение трех десятилетий не могло обеспечить выполнение резолюций ООН или оказать давление на Армению с целью вернуть азербайджанские территории.

«Мое условие таково: пусть они выведут свои войска, и противостояние будет остановлено, но это должно быть не на словах, а на деле», — добавил он.

В другом интервью, каналу «Аль-Арабийя», президент Азербайджана заявил, что не согласен с тем, что у войны на Кавказе нет военного решения.

«Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН», — сказал Алиев.

Он напомнил, что переговоры по урегулированию конфликта ведутся с 1992 года.

«Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политический путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не замороженный. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит», — заявил он.

Напомним, непризнанная «Нагорно-Карабахская республика» находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Утром 27 сентября текущего года Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие. При этом в Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия. Обе стороны пока отказываются вести мирные переговоры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что армия его страны вошла в город Джебраил в Нагорном Карабахе. В Армении данную информацию опровергли.

Фото: https://parstoday.com/

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