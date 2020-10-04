28.29 / 28.44 32.96 / 33.26
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Азербайджанская армия взяла Джебраил, — Алиев

16:50 4 октября 2020
Нагорный Карабах

Армия Азербайджана вошла в город Джебраил в Нагорном Карабахе. Об этом написал в Twitter президент страны Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!» — написал он.

Напомним, что армянские вооруженные формирования контролировали город с августа 1993 года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Алиев заявлял, что армия восстановила контроль над семью селами в Нагорном Карабахе. Азербайджан снова контролирует село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралъян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

О том, как конфликт в Закавказье может повлиять на Украину, читайте в материале «ФАКТОВ»: Сердца многих украинцев на стороне армян. Но наша выгода в том, что Турция и Азербайджан должны победить, — Дмитрий Корчинский

133

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

таюне

Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Ольга Фреймут показала мать и поразила поклонников

Ольга Фреймут показала мать и поразила поклонников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер