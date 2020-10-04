Азербайджанская армия взяла Джебраил, — Алиев

Армия Азербайджана вошла в город Джебраил в Нагорном Карабахе. Об этом написал в Twitter президент страны Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!» — написал он.

Напомним, что армянские вооруженные формирования контролировали город с августа 1993 года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Алиев заявлял, что армия восстановила контроль над семью селами в Нагорном Карабахе. Азербайджан снова контролирует село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралъян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

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