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Мир

"Хотят преподать урок Пашиняну": политолог объяснил, почему Путин допустил войну в Нагорном Карабахе

23:51 4 октября 2020
Пашинян и Алиев

Москва не воспрепятствовала началу Азербайджаном военных действий в Нагорном Карабахе, так как пытается досадить нынешнему президенту Армении Николу Пашиняну, который пришел к власти благодаря народной революции/

Об этом заявил известный политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США), передает Еспресо.TV .

«Если говорить о карабахском конфликте, я абсолютно уверен, что Алиев начал военную операцию — у которой, с точки зрения Азербайджана, есть своя логика: восстановление территориальной целостности — с одобрительного кивка Москвы. Москва ненавидит режим Пашиняна, несмотря на все его угодничество во внешнеполитическом плане перед Россией. Тем не менее, приход человека к власти в результате народного возмущения против правящей клептократии, для Путина — это такое же личное оскорбление как в свое время лом в заднице полковника Каддафи», — объяснил Пионтковский.

Поэтому целью Москвы изначально было дать некий урок режиму Пашиняна и даже, возможно, при благоприятном развитии событий вернуть прежних друзей Москвы к власти — Кочеряна считает политолог.

При этом Пионтковский обратил внимание на «удивительное текстуальное совпадение риторики Алиева с методичками кремлевских пропагандистов — о „соросятах“, пришедших к власти в Ереване, о „перевороте“, учиненном Пашиняном, „оранжевой революции“, „цветных революциях“, о „русофобских настроениях“ и т. д.».

Изменение в эти предварительные планы Москвы, по мнению политолога, внесло неожиданное участие в данном конфликте Турции, «очень сильного регионального игрока», из-за чего «ситуация стала совершенно неуправляемой».

«Конечно, один из мотивов Путина — это преодолеть международную изоляцию, которая сейчас намечалась после событий в Беларуси и отравления Навального, и показать себя значимым политическим деятелем», — полагает Пионтковский.

Частично это, по его мнению, уже достигнуто. Макрон звонит Путину и снова повторяет, что без Путина в мире невозможно решить не одну геополитическую проблему. Еще несколько дней Макрон возмущался, утверждая, что с президентом Франции нельзя разговаривать как с русским крестьянином и «так нагло лгать ему в лицо.

«Частично Путин своих целей достиг, но за счет нового кровавого конфликта, который грозит вообще вылиться, не побоюсь этого слова, в новую мировую войну», — резюмировал Пионтковский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Аратюнян был тяжело ранен вследствие удара армии Азербайджана.

Фото: https://www.aa.com.tr/

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