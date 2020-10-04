Кремль отреагировал на идею со своими миротворцами в Карабахе

Кремль может ввести свои войска в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал он.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках „минской группы“ ОБСЕ».

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках „минской группы“ ОБСЕ», — сказал Пашинян.

У премьер-министра Армении также спросили, считает ли он решающим слово президента России Владимира Путина. На это Пашинян ответил, что у Еревана и Москвы есть взаимные обязательства в области безопасности. Помимо этого, Россия — сопредседатель «минской группы» ОБСЕ, добавил он.

В то же время источник в правительстве Армении заявил, что введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику практически невозможно: Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более он не согласится сейчас.

Как писали «ФАКТЫ», утром 27 сентября произошло резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Возобновился вооруженный конфликт, который перерос в полномасштабные военные действия.

Более подробно о том, как конфликт в Закавказье может повлиять на Украину, читайте в материале «ФАКТОВ»: Сердца многих украинцев на стороне армян. Но наша выгода в том, что Турция и Азербайджан должны победить, — Дмитрий Корчинский

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