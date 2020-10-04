Азербайджан заявил о тяжелом ранении главы Карабаха

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Аратюнян был тяжело ранен вследствие удара армии Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает информационное агенство Report.

«В результате точного удара нашей армии тяжело ранен „лидер“ армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе Араик Аратюнян», — сказал он.

Гаджиев отметил, что такая судьба может постигнуть и других деятелей Нагорного Карабаха.

«Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: «Ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там. Та же участь ждет и других сепаратистов», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», утром 27 сентября произошло резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Возобновился вооруженный конфликт, который перерос в полномасштабные военные действия.

Более подробно о том, как конфликт в Закавказье может повлиять на Украину, читайте в материале «ФАКТОВ»: Сердца многих украинцев на стороне армян. Но наша выгода в том, что Турция и Азербайджан должны победить, — Дмитрий Корчинский

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